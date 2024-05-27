تعامد الشمس على الكعبة المشرفة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستشهد سماء مكة المكرمة اليوم تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرا، وهو التعامد الأول للشمس هذا العام 2024م. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا، وسيختفي ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرا، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في يوليو.

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