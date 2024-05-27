تعاون أكاديمي بين جامعتي الملك سعود وطوكيو

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ووقع المذكرة رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله السلمان، ورئيس جامعة طوكيو الدكتور تيرو فوجي أمس الأول بمقر الجامعة بحضور رئيس مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل الدكتور هيرواكي أيهارا وعدد من المسؤولين في الجانبين.
كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون ومزيد من الشراكات المستقبلية بين الجامعتين.
يذكر أن جامعة طوكيو تحتضن مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل، الذي كان له الدور الفعال في التنسيق لإبرام هذه المذكرة.
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