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تعاون أكاديمي بين جامعتي الملك سعود وطوكيو

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الملك سعود مذكرة تفاهم مع جامعة طوكيو في مجال التعاون الأكاديمي في مجال الفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض.

ووقع المذكرة رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله السلمان، ورئيس جامعة طوكيو الدكتور تيرو فوجي أمس الأول بمقر الجامعة بحضور رئيس مركز الأمير لعلوم وتكنولوجيا المستقبل الدكتور هيرواكي أيهارا وعدد من المسؤولين في الجانبين.

كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون ومزيد من الشراكات المستقبلية بين الجامعتين.

يذكر أن جامعة طوكيو تحتضن مركز الأمير محمد بن سلمان لعلوم وتكنولوجيا المستقبل، الذي كان له الدور الفعال في التنسيق لإبرام هذه المذكرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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