شكرا لقرائتكم خبر تجارب ملهمة بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك إدارة تعليم محافظة جدة في فعاليات معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز الذي يقام برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، وتنظمه جمعية المبادرات المتميزة تحت شعار «نحو استدامة الأثر 2024»، وانطلقت فعالياته أمس بمركز المؤتمرات بجامعة جدة.

ويتضمن المعرض أجنحة عدة تتمثل في جناح العارضين بتواجد 90 عارضا، وجناح (منصة الملهمين) الذي يقدم مشاركات وتجارب ملهمة من قيادات المجتمع بحضور 10 متحدثين بارزين في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى جناح القاعات التدريبية بتقديم 50 ساعة تدريبية تحت إشراف الشؤون التعليمية بتعليم جدة، وجناح لتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات والتي ستسهم في تقديم وتسهيل عدد من المبادرات والخدمات للمعلمين والطلاب، إلى جانب عروض فنية مصاحبة للمعرض مقدمة من جمعية الثقافة والفنون من التراث السعودي ومركز روائع الموسيقى.

كما يشتمل المعرض على المشاريع التعليمية المشاركة في الجائزة طيلة السنوات العشر الماضية، وإعادة إبرازها من جديد للمجتمع والزوار، وكذلك طرحها أمام المهتمين بالتعليم والاستثمار.