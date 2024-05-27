شكرا لقرائتكم خبر إغلاق التسجيل لخدمة النقل المدرسي 10 يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» - الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي - عن قرب انتهاء فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1446هـ.

وأكدت الشركة أنه من المقرر إغلاق التسجيل 10 يونيو المقبل، مهيبة أولياء الأمور بالمسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم وحجز مقاعدهم من خلال نظام نور الوزاري.

وأشارت إلى أن الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فيمكن استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد خلال 15 يوم عمل، علما بأن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي معفون من أجور التسجيل.

وبينت الشركة أن فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة والذي بدأ منذ 21 يناير 2024م؛ جاء بهدف إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وعدم حصره في وقت ضيق، إضافة إلى التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين، واستكمال كل التجهيزات والاستعدادات وفحص أسطول النقل المدرسي، والتي ستسهم في انتظام الخدمة منذ الأسبوع الدراسي الأول.