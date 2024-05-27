شكرا لقرائتكم خبر تخريج 60 من الطلاب السعوديين في جامعات النخبة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في بناء مستقبل الوطن، نظم النادي السعودي بجامعة هارفارد، مساء الجمعة، حفل تكريم للخريجين السعوديين من جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة بوسطن، وجامعة تفتس، وذلك في الحرم الجامعي لهارفارد بمدينة بوسطن، بحضور مدير قسم الدبلوماسية العامة في سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية محمد خشعان.

ونوه مدير قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة خلال الحفل، إلى تزامن تخرج الدفعة المميزة الحالية من طلاب المملكة في جامعات النخبة الأمريكية، مع التحوّلات التي تشهدها المملكة في رؤية 2030، والاستثمار في أبناء هذا الوطن المبدعين، مؤكدا أن المملكة تشهد نموما اقتصاديا وصناعيا وبيئيا، ترافقها فرص متجددة لأبناء الوطن ليكتشفوا أحلامهم.

كما ألقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية مايكل راتني، كلمة مسجلة هنأ فيها الطلاب الخريجين، وشكر النادي السعودي على تنظيم هذا الحدث للاحتفاء بإنجازات الطلاب الرائعة هذا العام، وقال: «لقد كنت في السعودية لمدة عام فقط، الفرص المهنية والشخصية هنا لم تكن أبدا أكبر من الآن، بلدكم غني بالموارد، لكن الأكثر قيمة هو قدراته البشرية».

بدورها، رفعت رئيسة النادي السعودي في جامعة هارفارد، الخريجة من برنامج الدكتوراه بكلية طب الأسنان في الجامعة، ملاك الهدلق، الشكر للقيادة الرشيدة نيابة عن زملائها الطلاب، تقديرا للدعم غير المحدود الذي حظوا به خلال فترة الابتعاث.

الطلاب الخريجون هذا العام