تخريج 60 من الطلاب السعوديين في جامعات النخبة الأمريكية

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ونوه مدير قسم الدبلوماسية العامة بالسفارة خلال الحفل، إلى تزامن تخرج الدفعة المميزة الحالية من طلاب المملكة في جامعات النخبة الأمريكية، مع التحوّلات التي تشهدها المملكة في رؤية 2030، والاستثمار في أبناء هذا الوطن المبدعين، مؤكدا أن المملكة تشهد نموما اقتصاديا وصناعيا وبيئيا، ترافقها فرص متجددة لأبناء الوطن ليكتشفوا أحلامهم.
كما ألقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية مايكل راتني، كلمة مسجلة هنأ فيها الطلاب الخريجين، وشكر النادي السعودي على تنظيم هذا الحدث للاحتفاء بإنجازات الطلاب الرائعة هذا العام، وقال: «لقد كنت في السعودية لمدة عام فقط، الفرص المهنية والشخصية هنا لم تكن أبدا أكبر من الآن، بلدكم غني بالموارد، لكن الأكثر قيمة هو قدراته البشرية».
بدورها، رفعت رئيسة النادي السعودي في جامعة هارفارد، الخريجة من برنامج الدكتوراه بكلية طب الأسنان في الجامعة، ملاك الهدلق، الشكر للقيادة الرشيدة نيابة عن زملائها الطلاب، تقديرا للدعم غير المحدود الذي حظوا به خلال فترة الابتعاث.
الطلاب الخريجون هذا العام
- 9 خريجين من مرحلة البكالوريوس
- 32 من مرحلة الماجستير
- 3 من مرحلة الدكتوراه
- 16 من مرحلة الزمالة
- 1 الزمالة مع الدكتوراه
- 27 خريجا وخريجة من جامعة هارفارد
- 18 من جامعة بوسطن
- 8 من جامعة تفتس
- 7 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
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