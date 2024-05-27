ابتكارات جامعة أم القرى الفائزة بمعرض جنيف الدولي تحفز الباحثين

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وتحدث أستاذ الهندسة الكهربائية المشارك بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالجامعة الدكتور رائد شالواله، الفائز بالميدالية الفضية عن اختراعه «الحاجز الخرساني المنتج للطاقة الكهربائية من التيارات الهوائية لحركة المرور على الطرق العامة»، أن اختراعه يحقق زيادة مستوى الأمان على الطرقات غير المضاءة بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.
من جانبه، أوضح أستاذ الهندسة الميكانيكية المساعد بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالجامعة، الدكتور أحمد باصلاح، الفائز بالميدالية البرونزية عن اختراعه المتمثل في «الدعامة الذكية لتقويم العمود الفقري»، بأن ابتكاره يسهم مجتمعا في تحسين جودة الحياة للمرضى.
من جانب آخر، تحدث أستاذ هندسة الحاسب والشبكات بكلية الحاسبات بالجامعة، الدكتور عماد فلمبان، الفائز بالميدالية البرونزية عن اختراعه في «الجدولة الزمانية والمكانية لإدارة الحشود»، بأن براءة اختراعه عبارة عن نظام لجدولة الحشود والجموع الكبيرة من مواقع مكانية مختلفة.
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