شكرا لقرائتكم خبر ابتكارات جامعة أم القرى الفائزة بمعرض جنيف الدولي تحفز الباحثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل فوز جامعة أم القرى بعدد من الميداليات الفضية والبرونزية، في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024 الشهر الماضي، تتويجا لعطاءات الجامعة، فيما يتعلق بتحفيز ومشاركة الباحثين والمخترعين، وتزويدهم بفرصة تبادل التجارب والتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.

وتحدث أستاذ الهندسة الكهربائية المشارك بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالجامعة الدكتور رائد شالواله، الفائز بالميدالية الفضية عن اختراعه «الحاجز الخرساني المنتج للطاقة الكهربائية من التيارات الهوائية لحركة المرور على الطرق العامة»، أن اختراعه يحقق زيادة مستوى الأمان على الطرقات غير المضاءة بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

من جانبه، أوضح أستاذ الهندسة الميكانيكية المساعد بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالجامعة، الدكتور أحمد باصلاح، الفائز بالميدالية البرونزية عن اختراعه المتمثل في «الدعامة الذكية لتقويم العمود الفقري»، بأن ابتكاره يسهم مجتمعا في تحسين جودة الحياة للمرضى.

من جانب آخر، تحدث أستاذ هندسة الحاسب والشبكات بكلية الحاسبات بالجامعة، الدكتور عماد فلمبان، الفائز بالميدالية البرونزية عن اختراعه في «الجدولة الزمانية والمكانية لإدارة الحشود»، بأن براءة اختراعه عبارة عن نظام لجدولة الحشود والجموع الكبيرة من مواقع مكانية مختلفة.