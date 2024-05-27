تطبيق لمساعدة الأسر على معرفة الاضطرابات النمائية للأطفال

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ويوفر التطبيق، الذي يعد إحدى المبادرات الوطنية لتنفيذ السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، ويشرف عليه المجلس الصحي السعودي، قائمة من مقدمي الخدمات التشخيصية، والتدخل المبكر، إضافة إلى مجموعة من المواضيع الإثرائية والتوعوية حول التوحد؛ بهدف نشر الوعي باضطرابات النمو والسلوك، والتعريف بالخدمات الداعمة لأسر المصابين باضطرابات النمو من خلال إيضاح التعريف الصحيح لكل نوع من هذه الاضطرابات.
وتكمن أهمية «نمائي» في إرشاد أسر المصابين باضطرابات النمو والسلوك للتوجه للأماكن المحيطة المقدمة للخدمة في هذا المجال، ومساعدة الأسرة في الحصول على الإجابة لبعض التساؤلات من خلال استعراض نماذج الأسئلة المتكررة بالتطبيق، والحصول على استشارات مجانية من قبل مختصين بمختلف تخصصات اضطرابات النمو والسلوك.
كما يسهل التطبيق، للأسر التي تقطن المناطق الطرفية غير المتوفر بها أماكن متخصصة لتقديم الخدمة في هذا المجال، لمعرفة ما إذا كان الطفل لديه اشتباه إصابة بأي نوع من اضطرابات النمو والسلوك من عدمه.
أهمية تطبيق «نمائي»
- تثقيف المجتمع باضطرابات النمو والسلوك.
- توعية الأسرة بضرورة وأهمية الكشف والتدخل المبكر للطفل.
- يسهم في تحسين مشاكل النمو والسلوك في مرحلة مبكرة.
- تسهيل إجراء اختبار مبدئي للطفل في حال الشك في سلوكه وقدراته.
- مشاركة نتائج الاختبار مع المختصين في حال اشتباه حدوث الإصابة.
- إرشاد أسر المصابين باضطرابات النمو والسلوك للتوجه للأماكن المقدمة للخدمة.
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