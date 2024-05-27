إدراج مجلة هندسة جامعة الملك خالد بقائمة «سكوبس» العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الاحد - 26 مايو 2024 Sun - 26 May 2024



مكة - أبها مقر جامعة الملك خالد (مكة)

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