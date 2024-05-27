السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي وزير الصحة السوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، معالي وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية الدكتور حسن الغباش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بدورتها الـ 77 في مدينة جنيف.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومستجدات الوضع الصحي في الخليج 365 السورية المتضررة من الزلزال.

وأشاد وزير الصحة السوري بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية وعمله الدؤوب لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.