حالات تسمم غذائي تضرب أطفال حفر الباطن.. وإغلاق منشأة مشتبه بها

في واقعة صادمة، كشفت مصادر موثوقة عن إصابة ثلاثة أطفال بحالات اشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم الطعام في أحد مطاعم حي التلال في محافظة حفر الباطن بالمملكة.

وفقًا للتفاصيل، فقد تم نقل الأطفال إلى مستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن بعد أن عانوا من أعراض التسمم، حيث تلقوا العلاج اللازم وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة.

من جانبها، أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن أنها قامت بإغلاق أحد المنشآت التجارية المشتبه بها في هذه الواقعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للكشف عن أسباب هذه الحالات وضمان سلامة الجمهور. وأشارت المصادر إلى أن الفريق الطبي في المستشفى ما زال ينتظر ظهور النتائج المخبرية التي تم الحصول عليها من المطعم المشتبه به، بهدف تحديد المسببات الدقيقة لهذه الحالات المؤسفة.