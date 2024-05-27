شكرا لمتابعة خبر عن بعد 36 عامًا بالمملكة .. مغربي يحفز الأطفال بالهدايا في ليلة رحيله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي وثقه أحد الأشخاص، لعاملهم مغربي الجنسية، والذي عمل معهم لمدة كبيرة، حيث قضى في المملكة نحو 36 عامًا.

وجاء المغربي خلال المقطع في ليلة رحيله، وهو يحفز الأطفال على الدراسة، عن طريق إعطائهم الهدايا، ليعبر مصور المقطع عن سعادته الكبيرة بعاملهم.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع، حيث قال أحدهم: ” فيه ناس فيهم خير وبركة ويثمر فيهم المعروف والعشره الطيبة”