بالفيديو "الصرامي" يكشف سبب وضع نادي النصر شرط الـ 17 مليون ريال للعضوية الشرفية.. وموقف الملاك من ترشح إبراهيم المهيدب

صحيفة الخليج 365: كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي، سبب وضع نادي النصر مبلغ 17 مليون ريال للحصول على العضوية الشرفية، على عكس الهلال والأهلي والاتحاد.

عضوية الأهلي والهلال والاتحاد

وقال الصرامي خلال ظهوره على برنامج ملاعب، إن مبلغ «مليون ريال»، الذي حددته إدارة الهلال والأهلي والاتحاد، جاء بعد تفاهم بين الإدارة الربحية والإدارة غير الربحية.

17 مليون

وتابع أن الأندية الثلاثة السابقة ذكرهم لديهم إدارات، على عكس النصر فالإدارة غير الربحية استقالت نهائيًا، ومبلغ 17 مليون للعضوية الشرفية، أعتقد أنه حدد بالتنسيق بين الإدارة الربحية والمدير التنفيذي للنصر.

تضييق الخناق

وواصل الصرامي، أن مبلغ 17 مليون غير إلزامي، ولكن الهدف منه هو تضييق الخناق على من يرغب في الترشح، وقد تكون الإدارة الربحية في النصر "الملاك" لديهم مرشح للرئاسة.

مرشح آخر

واختتم تصريحاته أنه قد يكون هناك مرشح لرئاسة النصر من جانب الإدارة الربحية «يعرفون إمكانياته وتفكيره»، بخلاف إبراهيم المهيدب.