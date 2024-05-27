شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الحدود الشمالية.. صواعق رعدية وأمطار خفيفة على طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية.

يصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.