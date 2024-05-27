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في 3 شهور.. أكثر من 6700 مستفيد من خدمات "النور التخصصي"

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات مركز العيون بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، أكثر من 6700 مستفيد.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي إجراء 400 عملية لطب وجراحة العيون المختلفة، وتشمل جميع المرضى من كبار السن.
وأضاف أن مركز العيون يتألف من وحدة استقبال المرضى، و6 عيادات متكاملة ومجهزة وحدات فحص العين وتشخيص حالات أمراض العيون بشتى أنواعها.
كما يوجد بالمركز عيادتا بصريات لفحص عيوب النظر الانكسارية، وعمل فحص مقاس العدسات التي تزرع داخل العين، وكذلك توجد عيادة فرز وغرفة عمليات صغيرة مجهزة بميكرويسكوب جراحي وطاولة عمليات. This is a Twitter Status |
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أكثر من 6700 مستفيد من خدمات مركز العيون بمستشفى النور التخصصي خلال الربع الاول 2024 This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— تجمع مكة المكرمة الصحي (@makkah_hc)


كوادر متميزة

وأوضح التجمع الصحي، أن المركز يزخر بكوادر طبية وفنية وطنية متميزة، ويتكون الكادر الطبي من 6 استشاريين، و7 اختصاصيين، و5 أطباء مقيمين، واختصاصي بصريات و5 فنيي بصريات.

أفضل المعدات

يذكر أن مستشفى النور يستخدم أفضل المعدات والأجهزة الطبية، من أجهزة تصوير خريطة القرنية، وأجهزة تصوير الشبكية الطبقي، وأجهزة فحص مجال البصر، ما يرفع كفاءة تشخيص الحالات ويعزز من خدمة المستفيدين.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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