السعودية | وزارة الإعلام تحتفي بطلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك الفائزين في معرض آيتكس 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري اليوم طلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك، الذين مثلوا المملكة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بماليزيا “آيتكس 2024“، وحصلوا على 10 ميداليات و11 جائزة.

وأعرب معالي وزير الإعلام عن تهنئته لجيل الرؤية على ما حققوه من تفوق وتميز، يترجم رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بشباب وفتيات الوطن والاستثمار في طاقاتهم، وتهيئة مؤسسات التعليم لتنمية مواهبهم وصقل قدراتهم.

وأكد الأستاذ سلمان الدوسري أن وزارة الإعلام تسعد بإطلاق برنامج لتطوير مهارات الطلاب والطالبات إعلاميًا، وإعدادهم للظهور في المناسبات العالمية، وإنتاج قصصهم لإلهام أبناء جيلهم.

وقال معاليه ” إن الاستقبال الكبير الذي حظي به الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات عند عودتهم للوطن، والتقدير الذي نالوه من الجميع يعكس حجم التأثير الإيجابي العميق الذي أحدثوه في المجتمع كنموذج للإبداع والتميز والتفوق، الذي نتج عنه ذلك الشعور الوطني الواضح بالفخر والاعتزاز”.