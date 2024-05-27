السعودية | أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 18 ألف جولة رقابية خلال الشهر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها، خلال الشهر الماضي 18312 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التقيد والالتزام بالمعايير والاشتراطات البلدية وأصدرت خلالها 10472 إشعاراً ومخالفة، كما عملت الأمانة على تدريب 1634 متدرباً في برنامج التثقيف الصحي.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية؛ بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى فيما يخص الخدمات البلدية وغيرها، وذلك عبر تطبيق “بلدي”.