السعودية | جامعة المؤسس: الزي السعودي إلزامي على الطلاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز إلزام الطلبة بالزي السعودي. وأكدت أن القرار يأتي التزاماً بالتوجيهات الرسمية بالتأكيد على إلزام طلبة الجامعات الحكومية بالزي السعودي، عدا طلبة التخصصات التي تتطلب زياً موحداً غير الزي السعودي.

وتؤكد الجامعة ضرورة التزام جميع الطلاب السعوديين بارتداء الزي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة داخل الحرم الجامعي والقاعات الدراسية وعند مراجعة مقرات الجامعة وفروعها، مع مراعاة أن هذا الزي يعكس الهوية الوطنية والثقافية للمملكة العربية السعودية.