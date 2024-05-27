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شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد الأردني : معجب برؤية الأمير محمد بن سلمان الطموحة والجريئة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني ، عن طبيعة علاقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
وقال الأمير الأردني في مقابلة مع قناة «العربية» : ” إن الأمير محمد بن سلمان بالنسبة له أخ وصديق مقرب ونحن على تواصل وتجمعنا لقاءات بعيداً عن الرسميات كل عدة أشهر ” .
وأبدى الأمير الحسين مدى إعجابه برؤية ولي العهد الواضحة وتصميمه على تحقيق الأفضل لشعبه وبلده ، مشيراً إلى أن رؤيته الطموحة والجريئة ستنعكس إيجابياً على المنطقة
وأكد أن العلاقات الأردنية السعودية تاريخية ومستقبل البلدين مشترك .
كما أكد ولي العهد الأردني أن من مصلحة المنطقة أن يستمر التعاون الأردني والسعودي بكل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية لأن أمننا واستقرارنا واحد .
وأضاف : ” إن الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة وشعوبنا قريبون بطبيعتهم من بعضهم ” .
كما مازح الأمير الحسين مذيع قناة العربية طاهر بركة خلال المقابلة وقال: “ترى أنت بتحكي عن نسايبي”، في إشارة إلى زوجته الأميرة السعودية رجوة الحسين .