اخبار السعوديه

ولي العهد الأردني : معجب برؤية الأمير محمد بن سلمان الطموحة والجريئة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد الأردني : معجب برؤية الأمير الطموحة والجريئة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني ، عن طبيعة علاقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وقال الأمير الأردني في مقابلة مع قناة «العربية» : ” إن الأمير محمد بن سلمان بالنسبة له أخ وصديق مقرب ونحن على تواصل وتجمعنا لقاءات بعيداً عن الرسميات كل عدة أشهر ” .

وأبدى الأمير الحسين مدى إعجابه برؤية ولي العهد الواضحة وتصميمه على تحقيق الأفضل لشعبه وبلده ، مشيراً إلى أن رؤيته الطموحة والجريئة ستنعكس إيجابياً على المنطقة
وأكد أن العلاقات الأردنية تاريخية ومستقبل البلدين مشترك .

كما أكد ولي العهد الأردني أن من مصلحة المنطقة أن يستمر التعاون الأردني والسعودي بكل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية لأن أمننا واستقرارنا واحد .

وأضاف : ” إن الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة وشعوبنا قريبون بطبيعتهم من بعضهم ” .

كما مازح الأمير الحسين مذيع قناة العربية طاهر بركة خلال المقابلة وقال: “ترى أنت بتحكي عن نسايبي”، في إشارة إلى زوجته الأميرة السعودية رجوة الحسين .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا