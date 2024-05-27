شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد الأردني : معجب برؤية الأمير محمد بن سلمان الطموحة والجريئة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني ، عن طبيعة علاقته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وقال الأمير الأردني في مقابلة مع قناة «العربية» : ” إن الأمير محمد بن سلمان بالنسبة له أخ وصديق مقرب ونحن على تواصل وتجمعنا لقاءات بعيداً عن الرسميات كل عدة أشهر ” .

وأبدى الأمير الحسين مدى إعجابه برؤية ولي العهد الواضحة وتصميمه على تحقيق الأفضل لشعبه وبلده ، مشيراً إلى أن رؤيته الطموحة والجريئة ستنعكس إيجابياً على المنطقة

وأكد أن العلاقات الأردنية السعودية تاريخية ومستقبل البلدين مشترك .

كما أكد ولي العهد الأردني أن من مصلحة المنطقة أن يستمر التعاون الأردني والسعودي بكل أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية لأن أمننا واستقرارنا واحد .

وأضاف : ” إن الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة وشعوبنا قريبون بطبيعتهم من بعضهم ” .

كما مازح الأمير الحسين مذيع قناة العربية طاهر بركة خلال المقابلة وقال: “ترى أنت بتحكي عن نسايبي”، في إشارة إلى زوجته الأميرة السعودية رجوة الحسين .