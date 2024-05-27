بالفيديو.. الذبياني يكشف عن 3 أشخاص يظهرون على حقيقتهم عند الوقوع في موقف صعب

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 أشخاص يظهرون على حقيقتهم عند الوقوع في موقف صعب.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الأول.. شخص يكتفي بالفرجة يعني لا يحل مشكلتك ولا يقف معك "متفرج فقط"، مضيفا: الثاني.. شخص يهمه معرفة قصتك والموقف اللي أنت فيه يعني يحب يعرف تفاصيل مشكلتك ويتلذذ بمعرفة التفاصيل الدقيقة للموقف.

وتابع: الثالث.. شخص يهمه أن يجبر خاطرك وهذا الشخص تحديدا يقف معك ويحمل همك ويحاول مساعدتك في المواقف والمشاكل التي تقع فيها.