اخبار السعوديه

بالفيديو.. الذبياني يكشف عن 3 أشخاص يظهرون على حقيقتهم عند الوقوع في موقف صعب

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 3 أشخاص يظهرون على حقيقتهم عند الوقوع في موقف صعب.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الأول.. شخص يكتفي بالفرجة يعني لا يحل مشكلتك ولا يقف معك "متفرج فقط"، مضيفا: الثاني.. شخص يهمه معرفة قصتك والموقف اللي أنت فيه يعني يحب يعرف تفاصيل مشكلتك ويتلذذ بمعرفة التفاصيل الدقيقة للموقف.

وتابع: الثالث.. شخص يهمه أن يجبر خاطرك وهذا الشخص تحديدا يقف معك ويحمل همك ويحاول مساعدتك في المواقف والمشاكل التي تقع فيها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا