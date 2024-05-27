التلفزيون الإيراني يبث تسجيلا لآخر اتصال مع مروحية "إبراهيم رئيسي" قبل تحطمها - فيديو

صحيفة الخليج 365: بث التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأحد، تسجيلا لآخر اتصال هاتفي بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان بهاتف قائد الطائرة الطيار طاهر مصطفوي، الذي كان يقود مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قبل أن تتحطم يوم الأحد الماضي شمال غرب إيران.

وبحسب الفيديو فإن محرابيان اتصل بقائد الطائرة الرئاسية ليرد عليه آية الله محمد علي آل هاشم ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة تبريز، الذي كان ضمن المروحية الرئاسية.