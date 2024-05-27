شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان: بصدد حث العديد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أنه يجب على المجتمع الدولي دعم السلطة الفلسطينية، معربًا عن امتنانه للدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، وشجع الباقين على القيام بذلك أيضًا.

حل الدولتين

وتابع وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي ومسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه يجب إبقاء مسار حل الدولتين حيًّا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضع سكان الضفة الغربية في وضعية صعبة للغاية، فيما يشهد الوضع الإنساني في قطاع غزة تدهورًا غير مسبوق.

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كما أشار إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين هو الخطوة الأولى في الاعتراف بها دولة مستقلة وحل السلام في المنطقة ونحن بصدد حث العديد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واستكمل: إسرائيل ترى في الاعتراف بفلسطين تهديدًا للأمان في المنطقة ويجب أن يعلم الإسرائيليون أنه من مصلحة الطرفين.

https://x.com/alekhbariyatv/status/1794810970629386323