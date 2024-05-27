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الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

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الرياض - محمد الوسيري - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة ممادو صال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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