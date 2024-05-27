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الرياض - محمد الوسيري - أكدت الأحوال المدنية أنه يلزم الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية واتباع خطوات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية.

خطوات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية

وقالت الأحوال عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد: إن خدمة إصدار هوية بدل مفقود تُمكن الفرد من طلب هوية بدل مفقود عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

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طريق تنفيذ الخدمة

ويتم تنفيذ خطوات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية من خلال منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية وبعدها اختيار خدمات الهوية الوطنية وأخيرًا اختيار طلب هوية بدل فاقد.