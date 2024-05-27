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خطوات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت الأحوال المدنية أنه يلزم الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية واتباع خطوات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية.

خطوات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية

وقالت الأحوال عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد: إن خدمة إصدار هوية بدل مفقود تُمكن الفرد من طلب هوية بدل مفقود عن طريق الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

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طريق تنفيذ الخدمة

ويتم تنفيذ خطوات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية من خلال منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية وبعدها اختيار خدمات الهوية الوطنية وأخيرًا اختيار طلب هوية بدل فاقد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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