شكرا لقرائتكم صواعق رعدية وأمطار على طريف لمدة 10 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، يصحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبين المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه بمنصة إكس، أن الحالة تبدأ- بمشيئة الله تعالى- من الساعة الواحدة ظهرًا يوم غدٍ الاثنين، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.

قد يهمّك أيضاً

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.