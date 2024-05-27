شكرا لقرائتكم خطوات تعديل أو حذف تسجيل الاختبار الرقمي على موقع قياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت هيئة تقويم التعليم: إنه لتعديل أو حذف تسجيل الاختبار الرقمي، يمكن الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس.

تعديل أو حذف تسجيل الاختبار الرقمي

وأوضحت تقويم التعليم عبر منصة إكس ردًّا على استفسار مواطن سجل في الاختبار الرقمي ولكن تبين أنه ليس الاختبار المقصود، أنه يتم الدخول لموقع قياس من هنا ثم اختيار الاختبارات المسجلة وبعدها تحديد الاختبار المطلوب، ثم النقر على (تعديل أو حذف).

وتابع أن التعديل والحذف متاح إلى ما قبل موعد الاختبار الرقمي بـ48 ساعة.

الاعتراض على النتائج

وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.