شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي"، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.