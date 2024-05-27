اخبار السعوديه

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

0 نشر
واس - جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي"، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا