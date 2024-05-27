شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. رياح شديدة وأمطار خفيفة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة الرياض اليوم الاثنين، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.

ويشمل التنبيه الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة. أمطار خفيفة كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

ويشمل التنبيه الدوادمي والقويعية وعفيف.

وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.