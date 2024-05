شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. رياح مثيرة للأتربة وغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة .ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف. رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق— صحيفة اليوم (@alyaum)حالة البحر: متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.