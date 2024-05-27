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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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