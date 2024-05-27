شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب إتباع السنة الميلادية نظام حركة الشمس والسنة الهجرية نظام حركة القمر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق سبب إتباع السنة الميلادية نظام حركة الشمس والسنة الهجرية نظام حركة القمر.

وقال الزعاق أن الشهور الميلادية تكون 30 يوما أو 31 يوما، عدا شهر فبراير 28 يوما في السنة البسيطة، أما الشهور الهجرية تكون 29 يوما أو 30 يوما.

وأضاف الزعاق أن السنة الميلادية تتبع نظام حركة الشمس، وكذلك المواسم، مشيراً إلى أن السنة الهجرية تتبع حركة القمر.

وتابع الزعاق أن السنة الهجرية تنقص عن الميلادية 11 يوما، وكل ثلاث سنوات تنقص شهر.