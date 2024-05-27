شاهد.. فنان مصري شهير يقبل يد هنيدي أثناء حفل قران ابنته ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: أثار الفنان المصري علاء مرسي، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بتقبيل يد الفنان محمد هنيدي، أثناء حفل قران ابنة الأول.

ويظهر في الفيديو الفنان محمد هنيدي وهو يحتضن زميله علاء مرسي مهنئاً له لزواج ابنته، فرد مرسي سريعا وبادر إلى تقبيل يده، قبل أن يسحب هنيدي يده سريعا ويقبل رأس مرسي أمام الحضور.

ولاقى المشهد تفاعل واسع ففريق رفض مسألة تقبيل يده، فيما برر آخرون إقدام علاء مرسي على تقبيل يد هنيدي، بأن المشهد يعكس عرفان مرسي بالجميل وتعبيرا عن فرحته بحضور صديق العمر.