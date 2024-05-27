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هل يمكن الإحرام أثناء ركوب الطائرة؟ "الحج والعمرة" تجيب

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، من خلال حسابها على "إكس"، أن الإحرام من الطائرة، خيار مُتاح للقادمين جوًا، يمكّنهم من الدخول في المناسك عند المرور بسماء الميقات.
ويمكن:
  • الاغتسال من البيت.
  • لبس الإحرام من البيت أو في الطائرة.

نصائح الحقائب والأمتعة خلال السفر للحج

تنصح وزارة الحج والعمرة باستخدام الحقائب الصغيرة، مع حقائب (الظهر – الكتف – اليد – الخصر).
وتجنًب:
  • الحقائب الدائرية أو ذات الشكل غير المنتظم.
  • العبوات التالفة والأكياس.
  • المقاسات والأبعاد الطويلة.
  • الأوزان والأمتعة الزائدة.

شروط الأمتعة عند السفر بالطائرة

كي تتيسر الرحلة الجوية، عليك تجنب:
  • الأوزان الزائدة.
  • الأكياس البلاستيكية.
  • عبوات المياه والمواد السائلة.
  • الأمتعة غير المغلفة والمربوطة.
  • الأمتعة المغلفة بالأقمشة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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