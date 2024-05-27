شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الإحرام أثناء ركوب الطائرة؟ "الحج والعمرة" تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الاغتسال من البيت.

لبس الإحرام من البيت أو في الطائرة.

نصائح الحقائب والأمتعة خلال السفر للحج

الحقائب الدائرية أو ذات الشكل غير المنتظم.

العبوات التالفة والأكياس.

المقاسات والأبعاد الطويلة.

الأوزان والأمتعة الزائدة.

شروط الأمتعة عند السفر بالطائرة

الأوزان الزائدة.

الأكياس البلاستيكية.

عبوات المياه والمواد السائلة.

الأمتعة غير المغلفة والمربوطة.

الأمتعة المغلفة بالأقمشة.

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، من خلال حسابها على "إكس"، أن الإحرام من الطائرة، خيار مُتاح للقادمين جوًا، يمكّنهم من الدخول في المناسك عند المرور بسماء الميقات.ويمكن:تنصح وزارة الحج والعمرة باستخدام الحقائب الصغيرة، مع حقائب (الظهر – الكتف – اليد – الخصر).وتجنًب:كي تتيسر الرحلة الجوية، عليك تجنب: