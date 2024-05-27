شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الإحرام أثناء ركوب الطائرة؟ "الحج والعمرة" تجيب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة، من خلال حسابها على "إكس"، أن الإحرام من الطائرة، خيار مُتاح للقادمين جوًا، يمكّنهم من الدخول في المناسك عند المرور بسماء الميقات.
ويمكن:
وتجنًب:
ويمكن:
- الاغتسال من البيت.
- لبس الإحرام من البيت أو في الطائرة.
نصائح الحقائب والأمتعة خلال السفر للحجتنصح وزارة الحج والعمرة باستخدام الحقائب الصغيرة، مع حقائب (الظهر – الكتف – اليد – الخصر).
وتجنًب:
- الحقائب الدائرية أو ذات الشكل غير المنتظم.
- العبوات التالفة والأكياس.
- المقاسات والأبعاد الطويلة.
- الأوزان والأمتعة الزائدة.
شروط الأمتعة عند السفر بالطائرةكي تتيسر الرحلة الجوية، عليك تجنب:
- الأوزان الزائدة.
- الأكياس البلاستيكية.
- عبوات المياه والمواد السائلة.
- الأمتعة غير المغلفة والمربوطة.
- الأمتعة المغلفة بالأقمشة.