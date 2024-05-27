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المملكة تدين استهداف خیام النازحين في رفح وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خیام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأهابت المملكة بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
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