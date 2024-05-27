شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف خیام النازحين في رفح وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات استمرار مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خیام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأهابت المملكة بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأهابت المملكة بالمجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.