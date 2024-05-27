السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية لتقديم المساعدات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لتقديم المساعدات الطبية لمتضرري الزلزال في الجمهورية العربية السورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و746 ألف دولار أمريكي.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بدورتها الـ 77 في مدينة جنيف.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المنشآت الصحية في شمال غرب سوريا من خلال تجهيز 17 مستشفى مركزياً في الخليج 365 المتأثرة بالزلزال بالأجهزة الطبية الضرورية في أقسام العمليات والعناية المركزية والطوارئ والغسيل الكلوي، إلى جانب تجهيز قسم التعقيم المركزي وأقسام المناظير والقلب والمختبر بالمعدات، وتوفير جهازي CT SCAN، وأجهزة الأشعة والموجات الصوتية والأيكو لأقسام الأشعة، إضافةً لتأمين 10 سيارات إسعاف ومجموعه كبيرة من الأدوية للمستفيدين بالمناطق المنكوبة.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا والوقوف إلى جانبهم.