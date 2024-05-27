شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني يرصد 38 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية في أبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد (38) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية ، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر أبريل من العام الجاري، كما قامت الفرق الإشرافية التابعة لها بتنفيذ (14) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق؛ لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وأوضحت أنها منحت (21) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة خلال الشهر ذاته؛ بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي، وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما تمّ إصدار ( 16) بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.

وبيَّنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها نفذّت (3735) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية في أبريل الماضي.