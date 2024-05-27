خبير تغذية يكشف عن "عشبة" تحمي من فقدان البصر لدى كبار السن

صحيفة الخليج 365: كشف خبير التغذية الدكتور ميخائيل غينسبورغ، عن فوائد تناول الشبت بصورة منتظمة.

وقال خبير التغذية، إن تناول السبت باستمرار يساعد في الوقاية من التنكس البقعي، الذي يؤدي غالبا إلى فقدان البصر لدى كبار السن.

وأضاف: "قد يحدث فقدان الرؤية في عمر 60 - 70 سنة، ولا يستطيع المصاب رؤية أي شيء، والسبب هو الضمور البقعي، وفقا لـ فيستي. رو.

وأشار إلى أن الاسترات والكاروتينات الموجودة في الشبت تحمي من تطور التنكس البقعي، ناصحا بضرورة إضافة الشبت والخضروات الورقية الطازجة إلى مختلف أطباق الطعام.