شكرا لقرائتكم خبر عن لمربي المواشي.. ورشة عمل توعوية بمخاطر طاعون المجترات الصغيرة في رابغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل حول ”مرض طاعون المجترات الصغيرة“، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المختصين ومربي المواشي حول هذا المرض وطرق الوقاية منه.

وأوضح مدير المكتب المهندس "رده القارزي"، أن الورشة تناولت تعريف المرض وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية المتبعة في حالة الاشتباه أو التأكد من الإصابة.

فيروس طاعون المجترات الصغيرة وأكد الدكتور "موسى لولو" والدكتور "يعقوب حراب"، اللذان ألقيا محاضرتين في الورشة، أن فيروس طاعون المجترات الصغيرة ضعيف ويموت بسرعة خارج جسم الحيوان العائل، وأكدا على ضرورة عزل الحيوانات المشتبه في إصابتها وعدم نقلها، ومراجعة الطبيب البيطري أو إبلاغ مكتب الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس طاعون المجترات الصغيرة ضعيف للغاية، ولا يستطيع البقاء حياً خارج جسم الحيوان العائل إلا لبضع ساعات فقط، حيث يموت بفعل أشعة الشمس خلال ساعتين، كما يفقد فاعليته بالأحماض والقلويات القوية، وكذلك بالفينول 2% والفورمالين 2%.

من جهته، أكد المهندس ماجد الخليف، المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الورش التدريبية تأتي ضمن الجهود المستمرة للوزارة لرفع الوعي لدى مربي المواشي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.