اخبار السعوديه

شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على آخرين في الطائف

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة محافظة الطائف على (4) مواطنين لاعتدائهم على آخرين بالضرب لخلاف بينهم. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى

النيابة العامة.

وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا