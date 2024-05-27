شاهد.. بيان أمني بشأن القبض على 4 أشخاص لاعتدائهم على آخرين في الطائف

صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة محافظة الطائف على (4) مواطنين لاعتدائهم على آخرين بالضرب لخلاف بينهم. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى

محمد يوسف

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