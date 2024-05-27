بيان من الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بالمواطن " عبدالعزيز جعفر" لقتله آخر في جازان

صحيفة الخليج 365 - واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالعزيز بن محمد بن علي جعفر ـ سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن علي بن محمد مباركي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالعزيز بن محمد بن علي جعفر - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 19 / 11 / 1445هـ الموافق 27 / 5 / 2024م بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.