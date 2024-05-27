شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحدد موعد بداية الصيف.. وتؤكد هطول أمطار على مصائف المملكة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للأرصاد وخلال تقاريره عن أحوال الطقس والمناخ أن يوم السبت المقبل، هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة؛ مشيراً إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانياً لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.

وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني؛ أن الأول من شهر يونيو المقبل بداية دخول فصل الصيف؛ وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة؛ مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصائف المملكة.



ونوه بأن المركز يعمل على تسخير جميع الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، التي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة المتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة.