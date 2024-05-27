شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، إنذار أصفر على منطقة الرياض محذرًا من حالة الطقس بها.
وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الزلفي والغاط وشقراء، يشهدون هطول أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدني في مدى وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الزلفي والغاط وشقراء، يشهدون هطول أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدني في مدى وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #شقراء— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 27, 2024
للتفاصيل https://t.co/V1XVmVIHfS #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/aqGynPBlWs
طقس السعوديةسبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.