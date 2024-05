شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، إنذار أصفر على منطقة الرياض محذرًا من حالة الطقس بها.وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الزلفي والغاط وشقراء، يشهدون هطول أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدني في مدى وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.