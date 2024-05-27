قيمة الرحلة 30 ريال.. بالفيديو.. "مواطن" يروي قصة مركبة كانت تقل الحجاج قبل 76 عاما

صحيفة الخليج 365: روى مواطن من القريات قصة مركبة كانت تقل الحجاج قبل 76 عاما.

نقل الحجاج

وقال المواطن أحمد بن إبراهيم محمد حبرم خلال مقطع فيديو نشرته "واس": " السيارة كانت ملك جدي، وكان أحد الحجاج الذين استخدموا الإبل، وللتخفيف على الحاج اشترى السيارة وخصصها لنقل الحجاج".

أمتعة

وأشار إلى أن السيارة تتكون من طابقين، وخصص جده الجزء السفلي في السيارة للسيدات والأطفال فيما يكون العلوي للرجال والشباب، فيما كانت مشاعر الحجاج تفيض بالشوق إلى مكة المكرمة في كل مرة يتم التحضير فيها لرحلة الحج، حتى شهدت المركبة تطويراً عاماً تلو العام ليلبي رغبات الحجاج وإسهام جده في تأمين الرحلة للحجيج، وصولاً إلى انطلاق المركبة مع قافلة من المركبات المساندة التي خصصت لحمل أمتعة الحجيج وأخرى لقطع الصيانة والوقود، والتي تنطلق من القريات مروراً في العيساوية ومغيرى والقليبة وجبل الأقرع ثم الحجر والعلا وآبار علي في المدينة المنورة فجدة ثم مكة المكرمة.

ملعب المدرسة

وأضاف: "المركبة كانت تقف في ملعب المدرسة آنذاك، ويتم تقديم المياه لسقيا الحجاج أثناء التحضير لرحلة الحج ويتم قطع رحلة الحج على مدى 45 يوماً ذهاباً وعودةً، فيما كانت تبلغ قيمة الرحلة للراكب الواحد 30 ريالاً وتكون مجانية في ذات التوقيت لمن لا يملك مقابل الرحلة في حال توفر مكان سعياً للثواب".

وواصل، تستخدم المركبة من نوع دوج المصنعة عام 1940 وقود البنزين، وتحمل لوحة تسجيل مصدرة من ميناء الأنابيب في الحدود الشمالية، فيما تحوي المركبة قطعاً مثل الأخشاب لمساعدتها على تجاوز الرمال حال تعثرها أثناء رحلة الحج. وتمثل مركبة الحج الموجودة في فناء المنزل مصدر اعتزاز لعائلة حبرم في القريات، لأنها تاريخ شاهد لإسهام المنطقة خصوصاً والمملكة عموماً في تسهيل رحلة الحج وخدمة ضيوف الرحمن.