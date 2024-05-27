شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة الإسلامي يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات ميناء جدة الإسلامي، اليوم الاثنين، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

