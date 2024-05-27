شكرا لقرائتكم خبر عن بمزايا وخدمات.. الإعلان عن باقات حج جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن باقات حج جديدة، للحجاج من داخل المملكة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1445 هـ.

باقات الحج الجديدة

هذا ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" تفاصيل الباقات، مشيرة إلى أن باقة أبراج كدانة الوادي، وتشمل التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة، والسكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة أبراج كدانة الوادي.وتشمل مزاياها أيضا قائمة طعام متنوعة تقدم طوال الرحلة والمشروبات الباردة والساخنة ومخيمات مجهزة في عرفات وعند المبيت في مزدلفة.

كذلك تضمنت باقة الاقتصادية وتشمل السكن في مكة المكرمة بمبانٍ سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية، أيام التروية والنحر والتشريق، ولا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى، وتعتمد أسعار النقل حسب الوجهة.

وذكرت الوزارة أنه للتقديم على الباقات الجديدة يتم الدخول على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.