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بمزايا وخدمات.. الإعلان عن باقات حج جديدة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن باقات حج جديدة، للحجاج من داخل المملكة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1445 هـ.
هذا ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "إكس" تفاصيل الباقات، مشيرة إلى أن باقة أبراج كدانة الوادي، وتشمل التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة، والسكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة أبراج كدانة الوادي.

باقات الحج الجديدة

وتشمل مزاياها أيضا قائمة طعام متنوعة تقدم طوال الرحلة والمشروبات الباردة والساخنة ومخيمات مجهزة في عرفات وعند المبيت في مزدلفة.

كذلك تضمنت باقة الاقتصادية وتشمل السكن في مكة المكرمة بمبانٍ سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية، أيام التروية والنحر والتشريق، ولا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى، وتعتمد أسعار النقل حسب الوجهة.


وذكرت الوزارة أنه للتقديم على الباقات الجديدة يتم الدخول على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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