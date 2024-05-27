شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب بالحد من الاحتيال في السوق العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 33 اليوم الإثنين ، الهيئة العامة للعقار بمعالجة تحدي تحديث الصكوك ، وقبولها في منصة إيجار ، وخفض مدة تحويل الإيجارات للمؤجرين ، والحد من عمليات الاحتيال في السوق العقارية .

وكان المجلس أصدر قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1444-1445ه‍ ، حيث طالب بأن تعمل الهيئة على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية ، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه ، والاستثمار فيها.

كما طالب أن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها ، وفق الأنظمة والتعليمات .

ودعا المجلس في ذات القرار إلى أن تشمل الدراستين المعياريتين التي تجريها الهيئة لضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار ، ما يتصل بالزيادة الإيجارية ، والمعالجات الممكنة لها؛ بما يحقق الاستقرار للسوق العقاري ولا يخل بجاذبيته .