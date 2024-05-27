على عكس المتوقع.. طبيبة تكشف فوائد تجميد الخبز قبل تناوله وتأثيره على الأمعاء

صحيفة الخليج 365 - وكالات: كشف أحد أطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن فوائد غير معروفة لتجميد الخبز.

نسبة السكر في الدم

من جانبها أوضحت الطبيبة شينتال باتيل، إن تجميد الخبز طوال الليل ثم إعادة تسخينه أو تحميصه يغير التركيب الجزيئي للنشا بحيث يصبح مغذيا لبكتيريا الأمعاء ويساعد على بناء ميكروبيوم صحي فيها، وهذا يقلل أيضا من مؤشر نسبة السكر في الدم.

التبريد وقالت إن وضع الخبز في الثلاجة له فوائد مماثلة لأن عملية التبريد بالمجمل هي التي تؤدي إلى تغيير صيغة النشا.

وأضافت باتيل، أن تجميد الخبز يؤدي أيضا إلى انخفاض المؤشر الغلايسيمي بنسبة 30 بالمئة.

كربوهيدرات

ويعتبر المؤشر الغلايسيمي أو مؤشر نسبة السكر نظاما لتصنيف الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات على مقياس يتراوح من 0-100، وفقاً لمدى رفع مستويات سكر الدم "الغلوكوز" عند تناولها.

والميكروبيوم عبارة عن مجموعة متنوعة من البكتيريا التي تعيش في أجسامنا، وخاصة في الأمعاء.