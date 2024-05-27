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"كيف لو أنا دبة وش أسوي؟".. شاهد ردة فعل فتاة غير قادرة على فتح سيارتها بسبب مركبة أخرى !

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فتاة تنفجر من الغضب بسبب قيام سائق بركن سيارته بجانب سيارتها بطريقة تعيقها عن فتح الباب ودخول السيارة.

وقالت الفتاة في الفيديو:" أنا عندي سؤال بسيط، اللي يجي يوقف بهذي الطريقة، متخيلين المسافة شوفوا، والله إني ما أقدر أدخل هنا، كيف أفتح سيارتي".

وأضافت:" يعني المفروض أنتظر هنا حضرتك لما تخلص مشاويرك وتطلع السيارة؟، شوفوا والله العظيم ما يمديكم تدخلون، ضيق، الحين ما لي إلا أدخل من هنا وأقفز على الكرسي الثاني".

وتابعت:" طيب كيف لو أنا دبة، وين أجلس أنا واستناك حتى تجي، شيء الصراحة غريب، بالله كيف التصرف المناسب مع شخص مثل هذا، بصراحة شيء مستفز".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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