"كيف لو أنا دبة وش أسوي؟".. شاهد ردة فعل فتاة غير قادرة على فتح سيارتها بسبب مركبة أخرى !

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو فتاة تنفجر من الغضب بسبب قيام سائق بركن سيارته بجانب سيارتها بطريقة تعيقها عن فتح الباب ودخول السيارة.

وقالت الفتاة في الفيديو:" أنا عندي سؤال بسيط، اللي يجي يوقف بهذي الطريقة، متخيلين المسافة شوفوا، والله إني ما أقدر أدخل هنا، كيف أفتح سيارتي".

وأضافت:" يعني المفروض أنتظر هنا حضرتك لما تخلص مشاويرك وتطلع السيارة؟، شوفوا والله العظيم ما يمديكم تدخلون، ضيق، الحين ما لي إلا أدخل من هنا وأقفز على الكرسي الثاني".

وتابعت:" طيب كيف لو أنا دبة، وين أجلس أنا واستناك حتى تجي، شيء الصراحة غريب، بالله كيف التصرف المناسب مع شخص مثل هذا، بصراحة شيء مستفز".