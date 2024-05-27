تغطية مستمرة لأحداث مباراة "النصر 0 - الاتحاد 0 " في الجولة الأخيرة للدوري

صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 تغطية مستمرة لأحداث مباراة "النصر والاتحاد" ضمن الجولة 34 والأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي يستضيفها ملعب الأول بارك بالرياض.

محمد يوسف

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