شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: وصول وفد "القمة العربية الإسلامية" بشأن غزة إلى مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في محطتها الثالثة عشرة، أعلنت وزارة الخارجية وصول وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة إلى عاصمة مملكة إسبانيا مدريد. وفد "القمة العربية الإسلامية" بشأن غزة وأمس كانت أعلنت وزارة الخارجية وصول فد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، إلى عاصمة مملكة بلجيكا بروكسل.



وقبلها كان وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، قد وصل باريس في آخر محطاته قبل أن يحط في بروكسل ومدريد.