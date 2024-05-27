أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسيت القحطاني أن السبت المقبل أول أيام الصيف على ⁧‫السعودية. وبيّن القحطاني في منشور له عبر منصة "X" بوجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانياً وذلك لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.



كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: السبت أول أيام الصيف في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.