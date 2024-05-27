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الأرصاد: السبت أول أيام الصيف في السعودية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسيت القحطاني أن السبت المقبل أول أيام الصيف على ⁧‫.

وبيّن القحطاني في منشور له عبر منصة "X" بوجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانياً وذلك لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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